Криминал 30 апреля 2023, 19:59 Задержанную за продажу наркотиков спортсменку Варганову выпустили под залог Суд выпустил олимпийского призера Варганову под залог в Гоа РИА «Новости»

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Серебряного призера московской Олимпиады пловчиху Светлану Варганову, которую ранее задержали на индийском Гоа по обвинению в продаже наркотиками, выпустил под залог. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в Мумбае.

«Варганова отпущена под залог судом города Мапусы 28 апреля. Разбирательство в ее отношении продолжается», — отметили в диппредставительстве.

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По данным генконсульства, Варганова не будет выходить на связь с официальными российскими властями. В планах 58-летней бывшей спортсменки продолжать находиться в Гоа, о своем точном местонахождении она не сообщила.

Варганову и еще двух человек задержало Бюро по контролю за наркотиками. В ходе операции у них изъяли запрещенные вещества и вырученные от продажи деньги в различной валюте. В отчете полиции указывалось, что последние годы Варганова жила в Индии и продавала наркотики туристам.

Российская спортсменка выиграла серебро на Олимпийских играх в плавании брассом на 200 метров в 1980 году. В 1982 году она завоевала бронзовую медаль на эстафете 4×100 метров.