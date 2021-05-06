Задержанную по делу о пожаре в гостинице «Вечный зов» арестовали

В четверг начался судебный процесс с участием двух задержанных по делу о пожаре в московской гостинице «Вечный зов». Одну из них арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Евгению Чумаколенко обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 238 УК РФ. До 4 июля 2021 года она будет находиться под стражей.

«В отношении Чумаколенко Евгении <…> избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала судья.

Судебный процесс с участием второй задержанной Татьяной Вербицкой только начался. Суд еще не вынес в отношении нее решение. Известно, что одна из задержанных является генеральным директором гостиницы, другая была управляющей.

Источник фото: пресс-служба суда

Пожар в пятиэтажном здании на 6-й Кожуховской улице начался в ночь на 4 мая. Вчера стало известно, что двое пострадавших скончались в больнице. Всего были госпитализированы 14 человек, в том числе восемь детей. Точная причина произошедшего пока выясняется. По предварительной версии, случилось короткое замыкание. Одна их отдыхающих рассказала, что спасаясь, бежала по неосвещенному коридору. Женщина также отметила, что сигнализация в тот момент не сработала.