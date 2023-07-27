Криминал 27 июля 2023, 21:10 Задержанному по делу о теракте на корабле Черноморского флота обещали гражданство Украины ФСБ показала кадры признания задержанного по делу о теракте на корабле Черноморского флота РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности распространила кадры допроса военнослужащего, которого задержали за подготовку теракта на корабле Черноморского флота. За это ему обещали гражданство Украины и денежное вознаграждение. Видео в Telegram-канале разместил телеканал НТВ.

«В июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт. За успешное выполнение мне гарантировалось украинское гражданство и денежные средства в качестве вознаграждения», — рассказал задержанный.

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Военнослужащего завербовала Служба безопасности Украины. Он передавал спецслужбе данные об участии кораблей Черноморского флота в СВО.

Также задержанного военнослужащего ВМФ России подозревают в передаче СБУ сведений, составляющих государственную тайну. ФСБ изъяла у военного два самодельных взрывных устройства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по четырем статьям.