Задержанному главе Федерации водного поло России Власенко грозит арест

Следователи подали ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте до 16 мая президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство следствия об аресте спортивного чиновника суд рассмотрит в среду, 17 марта. По данным агентства, Власенко задержали в минувший вторник, 16 марта. Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Подробностей об уголовном деле и обвинении пока нет. Алексей Власенко — заслуженный мастер спорта, входит в исполком Олимпийского комитета России.