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    01 апреля 2021, 13:38

    Задержанного Земченкова назвали гениальным врачом в Мариинской больнице

    Дарья Морозова

    Задержанного нефролога Александра Земченкова похвалили как врача в Мариинской больнице. Его обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Сам мужчина признался в совершенном преступлении. В больнице он был руководителем отдела.

    «Он — гениальный врач. Так считают и его коллеги, и пациенты», — рассказали в больнице.

    Кто его заменит — пока не известно. Возможно, заместитель главного врача по амбулаторно-консультативной работе и терапии Ирина Конакова.