Задержанного Земченкова назвали гениальным врачом в Мариинской больнице

Задержанного нефролога Александра Земченкова похвалили как врача в Мариинской больнице. Его обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Сам мужчина признался в совершенном преступлении. В больнице он был руководителем отдела.

«Он — гениальный врач. Так считают и его коллеги, и пациенты», — рассказали в больнице.

Кто его заменит — пока не известно. Возможно, заместитель главного врача по амбулаторно-консультативной работе и терапии Ирина Конакова.