Задержанного Земченкова назвали гениальным врачом в Мариинской больнице
Задержанного нефролога Александра Земченкова похвалили как врача в Мариинской больнице. Его обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Сам мужчина признался в совершенном преступлении. В больнице он был руководителем отдела.
«Он — гениальный врач. Так считают и его коллеги, и пациенты», — рассказали в больнице.
Кто его заменит — пока не известно. Возможно, заместитель главного врача по амбулаторно-консультативной работе и терапии Ирина Конакова.