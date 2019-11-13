  • Задержанного за угрозы судье Алексея Вересова арестовали до 11 января

    13 ноября 2019, 16:51

    Анатолий Минкин

    Обвиняемого в призывах к экстремизму Алексея Вересова Басманный суд Москвы арестовал на два месяца. Об этом сообщил «Интерфакс». Само заседание прошло в закрытом режиме. Об этом попросили следователи.
    Задержанного за угрозы судье Алексея Вересова арестовали до 11 января

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    «Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, в отношении Вересова избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 января», — зачитала решение судья.

    Следователи возбудили дело против Вересова после того, как в сентябре на своей странице в социальной сети он разместил фотографию московского судьи Алексея Криворучко, под которой он призвал всех запомнить этого человека.

    Его действия попали под статью об угрозах убийством и причинении вреда здоровью в адрес судей.

    По данным Следственного комитета, уроженец Удмуртии Вересов признал свою вину. По заведенному уголовному делу проходят еще два человека Сергей Половец и Евгений Ерзунов. Первого задержали в минувший понедельник, а второго поймали в среду, 13 ноября, в аэропорту Внуково, когда он планировал уехать из страны.