Задержанного за серийные изнасилования мужчину арестовали в Томске

Суд города Стрежевого в Томской области заключил под стражу 60-летнего мужчину, подозреваемого в серии преступлений. По версии следствия, он в течение 15 лет насиловал женщин и детей.

Предполагаемый томский насильник работал в милиции — источник Подробнее

Операцию по его задержанию организовали представители Следственного комитета РФ по Томской области, полиция и сотрудники регионального УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба СК. Как рассказали представители ведомства ТАСС, подозреваемого арестовали на два месяца.

По версии следствия, этот человек с 2004 по 2017 год нападал на женщин и подростков, а потом насиловал их. Выйти на след преступника помогли показания одной из его жертв, а также ДНК-экспертиза.

Арестованному предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас Следственный комитет детально изучает доказательства вины мужчины.

Предполагаемому насильнику предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера.

По неподтвержденной информации, в 1980-1990-х годах обвиняемый работал в уголовном розыске милиции Стрежевого. Последним его местом работы значится компания «Томскнефть», которая является самым большим нефтедобывающим предприятием в Томской области.