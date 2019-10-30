Задержанного за сборку бомбы школьника перевели под домашний арест. Он пробыл в СИЗО почти год

Задержанный за изготовление самодельного взрывного устройства московский школьник отправился из Следственного изолятора под домашний арест. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

При этом следователи ходатайствовали о продлении ареста. Суд принял решение изменить меру пресечения юноше и отправил его под домашний арест до 30 января 2020 года. Школьника освободили прямо в зале суда.

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Изначально школьника обвиняли по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

Однако после обвинение смягчили. Следователи не смогли найти доказательств его связи с организованной группой, к которой мог быть причастен студент Архангельского политехникума. В октябре прошлого года он устроил самоподрыв в здании регионального управления ФСБ. Сам он погиб на месте, а три сотрудника ведомства получили ранения.

Московского школьника задержали 2 ноября прошлого года. Во время обыска в квартире в Южном Тушине, где жил 14-летний юноша, следователи нашли самодельное взрывное устройство. По версии правоохранителей, молодой человек сделал его сам.

Отец мальчика в беседе с «360» заявил, что следователи увидели угрозу в «детской бомбочке». Он пояснил, что сейчас дети часто балуются петардами, и попросил не раздувать из мухи слона.