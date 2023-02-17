17 февраля 2023, 17:00
Задержанного в Подмосковье украинского диверсанта отправили в СИЗО
Суд арестовал обвиняемого в поджогах на Московской железной дороге диверсанта СБУ
Завербованного СБУ диверсанта, совершившего два поджога на инфраструктурных объектах Московской железной дороги, арестовали на два месяца. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда российской столицы сообщил ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что арестованного обвинили по статье «Диверсия, совершенная организованной группой лиц».
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Проникшего в Россию под видом беженца завербованного СБУ диверсанта сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье в минувшую среду, 15 февраля. В ведомстве уточнили, что границу мужчине помогли перейти спецслужбы Латвии и Польши.
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Силовики установили причастность задержанного к поджогам шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги, которые он совершил по требованиям кураторов.
Задержанный заявил, что выполнял приказы украинских спецслужб, потому что они держат в заложниках его дочь, живущую в Виннице. Мужчина добавил, что видео с поджогами отправлял в СБУ в качестве доказательства совершенных диверсий.
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