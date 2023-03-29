Криминал 29 марта 2023, 21:41 Задержанного в Перу с украденными миллионами россиянина экстрадировали в Москву Генпрокуратура сообщила об экстрадиции из Перу обвиняемого в краже 9 млн рублей

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Правоохранительные органы Перу экстрадировали в Россию бывшего сотрудника ПАО «Росгосстрах Банк» Леонида Лаврова, обвиняемого в краже девяти миллионов рублей и покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016 году Лавров похитил девять миллионов рублей из хранилища операционного офиса «Ярославский» ПАО «Росгосстрах Банка», а после вместе с сообщниками пытался украсть более 211 миллионов рублей, принадлежащих страховой компании ООО «СК „РГС-Жизнь“.

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От правоохранительных органов Лавров скрылся и его объявили в международный розыск. Задержали обвиняемого в Перу в ноябре 2021 года Генеральная прокуратура направила запрос о выдаче обвиняемого.

Ведомство представило суду дополнительные материалы и доказательства Лаврова. Слаженные действия сотрудников Генеральной прокуратуры России и компетентных органов Перу позволили им добиться выдачи похитителя денег.

Лаврова доставят в Москву транзитом через Бразилию и Турцию. В пути обвиняемого сопроводят сотрудники ФСИН и российского бюро Интерпола.