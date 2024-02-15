Криминал 15 февраля 2024, 15:10 Задержанного в декабре жителя Сыктывкара осудят за приготовление к госизмене ФСБ возбудила уголовные дела на желавшего сражаться за Украину жителя Коми РИА «Новости»

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Задержанного в Белгороде жителя Сыктывкара, который собирался уехать на Украину, этапировали в родной город. Следователи ФСБ России возбудили уголовные дела по двум статьям, сообщило РИА «Новости».

Мужчину задержали в декабре. Он планировал пересечь границу и примкнуть к запрещенному в России украинскому военизированному объединению, с координаторами которого в августе–ноябре поддерживал связь.

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По версии следствия, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, россиянин принес присягу группировке и выполнил задание — снял на видео и фото уязвимые места соцобъекта в Сыктывкаре. Учреждение могло стать местом диверсии.

Подозреваемого этапировали из Белгорода в Сыктывкар. Он стал фигурантом уголовных дел по статьям 30 и 275 УК России «Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника» и статье 205.5 УК России «Участие в деятельности организации, которая признана террористической».

В Белгородской области пресекли канал поставки военной продукции на Украину, в том числе комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика», сообщили «Известия». Силовики выяснили, что контрабандой промышлял украинец.