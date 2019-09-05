Задержанного топ-менеджера «дочки» Ростеха обвинили в краже коммерческой тайны

«Александру Юрьевичу Коршунову, которому 57 лет, и Маурицио Паоло Бьянки, которому 59 лет, предъявлены обвинения в обвинительном заключении от 21 августа», — сказано в заявлении американского минюста.

Топ-менеджера «дочки» Ростеха задержали в Италии Подробнее

Задержанных обвинили в сговоре и попытке украсть коммерческие секреты авиастроительной компании в США. Россиянину грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, что Александра Коршунова задержали по запросу Вашингтона в итальянском Неаполе 5 сентября по подозрению в экономической разведывательной деятельности.

В Ростехе отметили, что не сомневаются в невиновности топ-менеджера ОДК. Госкорпорация пообещала приложить все усилия, чтобы вернуть россиянина на родину.

В свою очередь МИД России заявил, что задержание Коршунова является недобросовестной конкуренцией со стороны США. В международном ведомстве отметили, что российская дипмиссия поддерживает контакт с компетентными органами в Италии и продолжает разбираться в инциденте. Россиянину окажут необходимую юридическую помощь.