Задержанного ректора КФУ Гафурова обвинили в причастности к заказному убийству

Доставленного в Москву ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова следователи обвинили в заказном убийстве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда.

Там пояснили, что в ходатайстве следователей об аресте Гафурова говорится, что он числится обвиняемым по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору».

«В суд поступило ходатайство следствия с просьбой избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова Ильшата Рафактовича по делу, возбужденному по части 2 статьи 105», — заявили в пресс-службе.

По данным СМИ, Гафурова считают причастным к заказному убийству елабужского депутата Айдара Исрафилова. Народный избранник вступил в конфликт с администрацией города, которую тогда возглавлял нынешний ректор.

Депутата застрелил киллер около спортивного комплекса ЦСКА в Москве. Спустя несколько месяцев подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался уроженец Набережных Челнов, входящий в местную преступную группировку. На заказчика убийства следователи так и не вышли, посчитав, что Исрафилов вступил в конфликт с группировкой.

Ильшата Гафурова задержали в среду, 22 декабря, в Казани. На самолете его доставили в Москву для проведения следственных действий.