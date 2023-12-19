Криминал 19 декабря 2023, 16:44 Задержанного по подозрению в коррупции главу самарского МЧС этапировали в Москву Задержанного главу самарского ГУ МЧС Бойко этапировали в Москву Пресс-служба МЧС

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Попавшего под подозрение во взяточничестве руководителя главка МЧС по Самарской области Олега Бойко этапировали в Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«В Москву этапировали задержанного по обвинению во взятках начальника Самарского ГУ МЧС генерал Бойко, а также двоих коммерсантов-подельников», — написал парламентарий.

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Хинштейн отметил, что следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать об их аресте.

О задержании Бойко по подозрению в вымогательстве у коллег стало известно 18 декабря. По версии СМИ, речь идет о суммах в десятки миллионы рублей, которые его подчиненные незаконно получали в ходе проверок. Силовики провели обыски по нескольким адресам, писал RT.

Ранее в коррупции заподозрили главу культурного центра в Приморском крае. Следователи предполагают, что он получил взятку в 500 тысяч рублей в 2017 году.