19 декабря 2023, 16:44
Задержанного по подозрению в коррупции главу самарского МЧС этапировали в Москву
Задержанного главу самарского ГУ МЧС Бойко этапировали в Москву
Попавшего под подозрение во взяточничестве руководителя главка МЧС по Самарской области Олега Бойко этапировали в Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«В Москву этапировали задержанного по обвинению во взятках начальника Самарского ГУ МЧС генерал Бойко, а также двоих коммерсантов-подельников», — написал парламентарий.
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Хинштейн отметил, что следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать об их аресте.
О задержании Бойко по подозрению в вымогательстве у коллег стало известно 18 декабря. По версии СМИ, речь идет о суммах в десятки миллионы рублей, которые его подчиненные незаконно получали в ходе проверок. Силовики провели обыски по нескольким адресам, писал RT.
Ранее в коррупции заподозрили главу культурного центра в Приморском крае. Следователи предполагают, что он получил взятку в 500 тысяч рублей в 2017 году.
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