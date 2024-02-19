Криминал 19 февраля 2024, 14:15 Задержанная в ЛНР шпионка раскрыла детали подготовки удара по больнице в Новоайдаре ФСБ: задержанная в ЛНР семья причастна к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре РИА «Новости»

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В ЛНР задержали семью, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами. Супруги признались в причастности к подготовке удара по больнице в поселке Новоайдар. Об этом сообщило РИА «Новости».

Летом 2022 года сын четы поступил в Луганский сельхозинститут, а приезжая домой, интересовался передвижением российской военной техники, дислокацией военных. Он признался, что получил деньги от украинских спецслужб. Отец рассказал парню о двух увиденных на дороге бронемашинах.

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Мать выступала против того, чем занимались ее близкие, дома случались скандалы. Женщина заявила оперативникам, что заметила подозрительный интерес отпрыска и супруга к больнице еще весной. По ее словам, они общались с кураторами в мессенджерах.

«Я работаю в больнице. Они начали интересоваться, поступают ли к нам раненые, проходят через наш госпиталь или нет. Чтобы не скандалить дома, я приходила и рассказывала. Передавая информацию, я предполагала, что туда может быть нанесен удар», — сказала она.

Больницу в поселке Новоайдар атаковали 28 января 2023 года. Погибли 14 человек. Вооруженные силы Украины применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.