19 февраля 2024, 14:15
Задержанная в ЛНР шпионка раскрыла детали подготовки удара по больнице в Новоайдаре
ФСБ: задержанная в ЛНР семья причастна к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре
В ЛНР задержали семью, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами. Супруги признались в причастности к подготовке удара по больнице в поселке Новоайдар. Об этом сообщило РИА «Новости».
Летом 2022 года сын четы поступил в Луганский сельхозинститут, а приезжая домой, интересовался передвижением российской военной техники, дислокацией военных. Он признался, что получил деньги от украинских спецслужб. Отец рассказал парню о двух увиденных на дороге бронемашинах.
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Мать выступала против того, чем занимались ее близкие, дома случались скандалы. Женщина заявила оперативникам, что заметила подозрительный интерес отпрыска и супруга к больнице еще весной. По ее словам, они общались с кураторами в мессенджерах.
«Я работаю в больнице. Они начали интересоваться, поступают ли к нам раненые, проходят через наш госпиталь или нет. Чтобы не скандалить дома, я приходила и рассказывала. Передавая информацию, я предполагала, что туда может быть нанесен удар», — сказала она.
Больницу в поселке Новоайдар атаковали 28 января 2023 года. Погибли 14 человек. Вооруженные силы Украины применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.
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