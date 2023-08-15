Криминал 15 августа 2023, 17:35 Задержанная по делу об убийстве посла РФ Карлова в Анкаре оказалась женой полицейского Задержанной в Турции по делу об убийстве посла РФ Карлова стала жена полицейского РИА «Новости»

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Задержанной по делу об убийстве в 2016 году российского посла Андрея Карлова в Анкаре оказалась супруга полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, который застрелил дипломата. Об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах Турции.

Выяснилось, что женщина была участницей запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), которая пыталась устроить госпереворот в июле 2016 года. В Стамбуле полиция задержала фигурантку дела об убийстве российского посла.

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Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года, когда он находился на фотовыставке в Анкаре. В МИД России назвали это происшествие терактом. СК России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Вердикт по делу об убийстве Карлова озвучили в марте 2021 года. В результате пять человек получили пожизненный срок, восемь — от пяти до 15 лет тюрьмы, шестеро обвиняемых оправдали. Дела других фигурантов суд выделил в отдельное производство.

Ранее турецкая газета Sabah сообщил о задержании женщины, вероятно, причастной к убийству российского посла. Полиция провела обыски ее дома, где нашла карту памяти, мобильный телефон, устройства для сим-карт и две сим-карты.