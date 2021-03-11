Задержание захватчика заложницы из Северодвинска попало на видео

В распоряжении «360» оказались кадры с места захвата заложницы в фирме микрозаймов в Северодвинске. На кадрах видно, как задержанного мужчину посадили в полицейский автомобиль.

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На кадрах видно, как правоохранители обыскали задержанного мужчину. Затем два сотрудника правоохранительных органов посадили его в полицейский автомобиль. Видно, что руки у мужчины закованы в наручники.

Ранее стало известно, что захвативший заложников житель Северодвинска добровольно сдался. При этом сотрудница соседнего с фирмой магазина Юлия рассказала «360», что силовики готовились брать его штурмом. Она уточнила, что задержать мужчин удалось в тот момент, когда он отпустил заложницу в туалет.

Все это время Юлия и несколько других сотрудников находились в другом конце здания — они закрылись в одном из помещений. Полицейские не разрешали им покидать укрытие, потому что мужчина был вооружен обрезом. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным СМИ, мужчина решился на такой поступок из-за поведения коллекторов. Они угрожали ему и его семье, требуя вернуть задолженность, — речь идет о порядка 600 тысячах рублей. На переговорах с полицией мужчина потребовал, чтобы в офис прибыл директор фирмы и извинился за такое обращение с должниками.