Задержание украинского шпиона в Крыму попало на видео

ФСБ поделилась видео операции по задержанию жителя Ялты, которого заподозрили в работе на СБУ и государственной измене. На кадрах видно, что мужчина сам открыл силовикам дверь. Он вел себя спокойно, сопротивления не оказывал.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании россиянина в Ялте по подозрению в шпионаже в пользу Украины и госизмене. По данным ведомства, мужчина с 2017 по 2018 год собирал и передавал секретные данные Службе безопасности украины. Среди них были сведения о сотрудниках ФСБ России.

После задержания подозреваемого арестовали. Против него завели уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа». Если вину ялтинца докажут, то он может отправиться за решетку на срок до 20 лет.