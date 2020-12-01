Задержание убийцы 20 пенсионерок подтвердили в МВД

В МВД подтвердили задержание мужчины, которого подозревают в серии убийств пенсионерок. По предварительной информации, он ограбил и задушил более 20 одиноких пожилых женщин.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Сегодня сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан и ФСБ России задержан подозреваемый в серии тяжких насильственных преступлений прошлых лет», — сказано в сообщении.

Волна убийств прокатилась по Приволжскому и Уральскому федеральным округам в 2011–2012 годах. Неизвестный ограбил и задушил более 20 одиноких пенсионерок. Следователи выяснили, что преступник представлялся работником ЖКХ или социальных служб и беспрепятственно попадал в квартиры. Там он убивал своих жертв, а затем похищал их сбережения.

Правоохранители разослали ориентировки на преступника и изъяли из квартир его жертв генетический материал предполагаемого убийцы. С его помощью полицейские смогли установить личность мужчины — все эти годы они продолжали его искать. Криминалисты провели более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов и пришли к выводу, что все преступления совершил один человек.

«В результате кропотливой и планомерной работы <…> установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Его задержали 1 декабря в квартире на улице Главной в Казани. Петренко отметила, что сейчас мужчина «дает признательные показания».

Подозреваемый уже был судим по статьям «Кража» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», он вышел на свободу в 2010 году.