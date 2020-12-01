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    01 декабря 2020, 15:20

    Задержание убийцы 20 пенсионерок подтвердили в МВД

    Нина Петлинова

    В МВД подтвердили задержание мужчины, которого подозревают в серии убийств пенсионерок. По предварительной информации, он ограбил и задушил более 20 одиноких пожилых женщин.

    Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

    «Сегодня сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан и ФСБ России задержан подозреваемый в серии тяжких насильственных преступлений прошлых лет», — сказано в сообщении.

    Волна убийств прокатилась по Приволжскому и Уральскому федеральным округам в 2011–2012 годах. Неизвестный ограбил и задушил более 20 одиноких пенсионерок. Следователи выяснили, что преступник представлялся работником ЖКХ или социальных служб и беспрепятственно попадал в квартиры. Там он убивал своих жертв, а затем похищал их сбережения.

    Правоохранители разослали ориентировки на преступника и изъяли из квартир его жертв генетический материал предполагаемого убийцы. С его помощью полицейские смогли установить личность мужчины — все эти годы они продолжали его искать. Криминалисты провели более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов и пришли к выводу, что все преступления совершил один человек.

    «В результате кропотливой и планомерной работы <…> установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Ее слова процитировало РИА «Новости».

    Его задержали 1 декабря в квартире на улице Главной в Казани. Петренко отметила, что сейчас мужчина «дает признательные показания».

    Подозреваемый уже был судим по статьям «Кража» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», он вышел на свободу в 2010 году.