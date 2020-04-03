Задержание террористов на Ставрополье попало на видео

Сотрудники ФСБ обезвредили двух террористов в Ставропольском крае. Они готовили теракты в местах, где люди ходят толпами, и нападение на полицейских. Спецоперацию сняли на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как силовики вытащили из машины двух людей и уложили лицом в землю. Попал на видео и арсенал преступников: ингредиенты для изготовления взрывчатки и обрез охотничьего ружья.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники ФСБ обезвредили в Нефтекумске двух террористов. Один из них — местный житель, а второй — уроженец Дагестана, член международной террористической группировки «Исламское государство»*. Они готовили атаку в местах массового скопления людей и нападение на сотрудников полиции. Одного из них задержали, а второй оказал сопротивление — и его уничтожили.

Еще трех членов группировки «Имарат Кавказ»** задержали в Лянторе (ХМАО) Они готовили теракт в одной из торговых точек города.

*«Исламское государство», **«Имарат Кавказ» — международные террористические организации, запрещенные в России.