  • Задержание террориста ИГ* в Дагестане засняли с воздуха

    18 сентября 2019, 18:46

    Дарья Бунякова

    Операция по задержанию террориста в Дагестане попала на видео. Россиянин планировал взорвать бомбу, но силовики не дали мужчине совершить теракт против сотрудников полиции и местных органов власти.

    Опубликованные кадры были сняты с воздуха. На них видно, что мужчина движется по дороге, но его догоняет машина и перекрывает путь. Из автомобиля выбегают сотрудники ФСБ, которые задерживают преступника.

    Действия на видео происходили 18 сентября в Тарумовском районе Республики Дагестан. Мужчина собирался забрать из тайника самодельное взрывное устройство.

    Сторонника ИГ* задержали в Дагестане. Он планировал теракт

    Подробнее

    Задержанным оказался гражданин России, причастный к террористической организации ИГИЛ*. Он ступил в группировку в августе 2019 года.

    *ИГ/Исламское государство/ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.