Задержание террориста ИГ* в Дагестане засняли с воздуха

Операция по задержанию террориста в Дагестане попала на видео. Россиянин планировал взорвать бомбу, но силовики не дали мужчине совершить теракт против сотрудников полиции и местных органов власти.

Опубликованные кадры были сняты с воздуха. На них видно, что мужчина движется по дороге, но его догоняет машина и перекрывает путь. Из автомобиля выбегают сотрудники ФСБ, которые задерживают преступника.

Действия на видео происходили 18 сентября в Тарумовском районе Республики Дагестан. Мужчина собирался забрать из тайника самодельное взрывное устройство.

Сторонника ИГ* задержали в Дагестане. Он планировал теракт Подробнее

Задержанным оказался гражданин России, причастный к террористической организации ИГИЛ*. Он ступил в группировку в августе 2019 года.

*ИГ/Исламское государство/ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.