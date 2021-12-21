Задержание сутенеров-мошенников под Пензой сняли на видео

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух подозреваемых в телефонном мошенничестве. Злоумышленники выманивали деньги у пострадавших в качестве предоплаты за сексуальные услуги. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Волгоградской области.

По предварительным данным, подозреваемые публиковали в интернете объявления об оказании интимных услуг. При звонке от потенциального клиента, имитируя женские голоса, злоумышленники просили предоплату в размере от пяти до 100 тысяч рублей. Они обещали, что после поступления средств работницы приедут по указанному адресу.

После получения денег номер пострадавшего блокировался. Всего в полицию с жалобами на мошенников обратились около 20 россиян из различных регионов.

В ходе расследования полицейские вычислили личности подозреваемых. Это оказались двое жителей Пензенской области. Момент задержания злоумышленников сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, что одного подозреваемого задержали на улице около магазина. Второго обнаружили в частном доме. В ходе допроса мужчины признали свою вину в совершенном обмане.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли деньги, сотовые телефоны, банковские карты и флешки.

В отношении задержанных завели уголовное дело за мошенничество. По решению суда подозреваемых отправили под домашний арест. Сейчас следователи выясняют причастность злоумышленников к другим криминальным эпизодам.