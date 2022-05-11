Задержание сторонника «Правого сектора» в Калининграде сняли на видео

ФСБ опубликовала видео с с задержанием в Калининграде сторонника запрещенной в России организации «Правый сектор»* и обысками в его квартире. Правоохранители обнаружили у подозреваемого самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой экстремистского движения.

По данным ведомства, задержанный является гражданином РФ. В канун празднования Дня Победы он планировал совершить теракт против военнослужащих одной из воинских частей Минобороны.

После этого подозреваемый собирался уехать на Украину, чтобы там участвовать в боевых действиях против ВС РФ.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, переделке или ремонте взрывных устройств.

* «Правый сектор» — запрещенная в России украинская террористическая организация.