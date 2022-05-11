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    11 мая 2022, 10:23

    Задержание сторонника «Правого сектора» в Калининграде сняли на видео

    ФСБ показала видео с задержанием готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

    Ольга Назаркина

    ФСБ опубликовала видео с с задержанием в Калининграде сторонника запрещенной в России организации «Правый сектор»* и обысками в его квартире. Правоохранители обнаружили у подозреваемого самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой экстремистского движения.

    По данным ведомства, задержанный является гражданином РФ. В канун празднования Дня Победы он планировал совершить теракт против военнослужащих одной из воинских частей Минобороны.

    После этого подозреваемый собирался уехать на Украину, чтобы там участвовать в боевых действиях против ВС РФ.

    Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, переделке или ремонте взрывных устройств.

    * «Правый сектор» — запрещенная в России украинская террористическая организация.