Задержание руководителей ТГК-2 и «Архоблэнерго» силовиками попало на видео

Сотрудники ФСБ задержали в Москве и Архангельске руководителей ТГК-2 и «Архоблэнерго». Следователи и правоохранители считают, что эти люди создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Задержаны в Москве и Архангельске лица из числа руководства АО „Архоблэнерго“ и ПАО „ТГК-2“, подозреваемые в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 285 УК РФ „Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия“ и частью второй статьи 199.2 УК РФ „Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере“», — приводит агентство текст сообщения ФСБ.

По версии следствия, подозреваемые своими действиями в период с 2018 по 2020 год создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области. Они нарушили работу «Архоблэнерго» и лишили компанию 350 миллионов рублей.

В ФСБ добавили, что на рабочих местах и в квартирах задержанных провели обыски. У них изъяли необходимые документы.