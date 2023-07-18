Криминал 18 июля 2023, 12:44 Задержание россиянки за подготовку теракта в Угличе попало на видео ФСБ показала видео задержания россиянки, собиравшей Украине информацию для теракта

Читать 360tv в

Федеральная служба безопасности обнародовала видео с задержанием жительницы России, собиравшей информацию для террористического акта на гидроэлектростанции в Угличе. На кадрах видно, что женщина находилась неподалеку от ГЭС и снимала ее на мобильный телефон.

После этого оперативники задержали фигурантку и отвезли в отдел на допрос.

Реклама

Ранее ведомство сообщило, что россиянка собирала сведения о ГЭС для украинской стороны. Правоохранители изъяли у нее смартфон, через который она вела переписку с куратором. Они обсуждали детали предстоящего преступления.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Расследование инцидента продолжается.

В мае ФСБ предотвратила два теракта на Калининской и Ленинградской атомных электростанциях, которые запланировал киевский режим.