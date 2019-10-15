Задержание подозреваемых в смертельном избиении красноярца сняли на видео

Сотрудники уголовного розыска МВД России по Красноярскому краю опубликовали видео задержания подозреваемых в избиении 31-летнего мужчины. После 22 дней комы он умер в больнице.

Сначала полиция задержала Сергея Ш. Стражи порядка спрашивают у него, почему он сам не вышел и почему им сказали, что парня нет дома. Он, в свою очередь, говорит, что никуда убегать не собирается. После того, как полицейские удостоверились в том, что у парня нет оружия, они вывели его на улицу и привезли в МВД. С Андреем Ш. прошла та же процедура. Сотрудники уголовного розыска задержали его и доставили в полицию.

По версии следствия, молодые люди в середине сентября поссорились со своим знакомым Дмитрием С. После перепалки по телефону они приехали к нему домой и избили его. Все происходящее они снимали на камеру, а затем выложили в соцсети.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу. По сообщениям местных СМИ, там он впал в кому и через 22 дня умер, так и не приходя в себя.

По факту произошедшего следователи СК РФ по Красноярскому краю открыли уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой по неосторожности смерть человека. Полиция намерена разобраться, почему подозреваемых не задержали сразу после случившегося.

«Управлением МВД по Красноярскому краю назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранием меры пресечения, не связанной с ограничением свободы. Приоритетной позицией ГУ МВД России по Красноярскому краю остается необратимость наказания лиц, нарушивших законы Российской Федерации, независимо от должностного и имущественного положения», — заявила «360» представитель ГУ МВД России по региону.