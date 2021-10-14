Задержание подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью продлили

Биатлонистку, которую подозревают в убийстве рязанского подростка, задержат еще на 24 часа. Решение принял Советский суд Рязани, сообщил корреспондент «360».

В пятницу, 15 октября, 29-летнюю девушку должны арестовать. Под стражу возьмут и другого подозреваемого — отчима погибшего подростка.

Тело 15-летнего парня нашли в рязанском лесу 13 октября со следами насилия. Труп закидали землей и мусором.

На следующий день задержали и подозреваемых в совершенном преступлении. В семье биатлонистки заметили, что никакими оккультными практиками девушка не занималась. Интерес к таким вещам у нее возник благодаря знакомому.