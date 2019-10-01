Задержание подозреваемого в убийстве сотрудника СК в Москве попало на видео

Задержание подозреваемого в убийстве сотрудника СК в Москве засняли на видео. На кадрах он попытался объяснить, почему решился на преступление.

Убивший сотрудника СК в Москве наблюдался в психдиспансере Подробнее

Мужчину с темными волосами и в черной куртке поставили лицом к стене и забрали из кармана паспорт. После вопроса о мотивах преступления он начал говорить о неком постановлении суда. По его словам, он остался без квартиры и писал следователям заявления, которые «выкидывались».

Как стало известно, злоумышленник наблюдается в психоневрологическом диспансере и теперь его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Следователи завели на мужчину дело о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» после нападения на офицера московского СК. Подозреваемый 1 октября ранил ножом Капустина, который скончался в реанимации не приходя в сознание.