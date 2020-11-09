Задержание подозреваемого в расстреле сослуживцев под Воронежем попало на видео

Правоохранительные органы задержали Антона Макарова, которого подозревают в расстреле трех человек на аэродроме Балтимор в Воронежской области. После случившегося солдат-срочник скрывался.

На кадрах видно, что солдат лежит на земле. У него спросили, знает ли он, за что задержан.

«За все», — ответил Макаров.

Срочник устроил стрельбу на аэродроме Балтимор под Воронежем утром 9 ноября. Он застрелил трех человек, еще одного ранил. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Сам солдат скрылся с места происшествия. Его искали более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии. В небо для поисков поднимали беспилотники. В Воронеже действовал план «Перехват».

Антон Макаров раньше учился в институте МВД, а весной 2020 года попал в армию. Одноклассница охарактеризовала его как хорошего, но вспыльчивого парня. По ее словам, он не мог найти общий язык со сверстниками. Они его задирали, а он отвечал грубостью.

В отношении Макарова открыто уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство двух или более лиц» и «Хищение оружия».