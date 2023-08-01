Криминал 01 августа 2023, 15:49 Задержание подозреваемого в домогательствах к детям в лагере подтвердили в СК СК: подозреваемого в домогательствах в детском лагере Анапы задержали РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к нескольким девочкам в детском лагере в Анапе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Фигурант пробирался на территорию учреждения через забор, находясь в слепой зоне камер видеонаблюдения.

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«Он начал трогать девочек в детском корпусе. Они подняли шум, на который прибежали вожатые лагеря и охрана. В итоге подозреваемый сумел скрыться через забор», — отметили в ведомстве.

Следователи по факту ЧП завели уголовное дело, его расследование на контроль взяла краевая прокуратура.

Telegram-канал Baza сообщал, что мужчина орудовал в лагере «Счастливое детство». Задержанному 49 лет, в отношении него идет производство по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».