Задержание мужчины с мачете в Москве попало на видео. Его окружила толпа полицейских с пистолетами

Мужчина украл в московском супермаркете банку кофе и чуть не отрубил сотруднику магазина руку мачете. Его задержали по горячим следам. Этот момент сняла камера наблюдения у подъезда.

Запись опубликовал Life.ru.

На кадрах видно, как мужчина пытается зайти в подъезд, возле которого его уже поджидают с десяток полицейских. Стражи порядка достали пистолеты. Сдаваться мужчина не собирался. Тогда несколько полицейских достали дубинки и под прикрытием своих сослуживцев двинулись на предполагаемого преступника. Только после стрельбы в воздух его удалось схватить.

Инцидент произошел 1 апреля в одном из столичных супермаркетов. Как ранее «360» рассказали в пресс-службе ГУ МВД Москвы, мужчина нанес сотруднику магазина ранение и скрылся. По данным СМИ, это случилось на улице Селигерской. Злоумышленник украл банку кофе, а когда работник супермаркета попытался его остановить, он выхватил мачете и ударил сотрудника несколько раз по руке. Пострадавшего отвезли в больницу.