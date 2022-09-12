Задержание готовивших нападение на чиновников Крыма националистов сняли на видео | 360°

Криминал 12 сентября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber Задержание готовивших нападение на чиновников Крыма националистов сняли на видео ФСБ показала кадры задержания националистов, готовивших теракты против правительства Крыма

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Участников группировки националистов, завербованных СБУ для совершения терактов против сотрудников правительства Крыма и чиновников военно-гражданской администрации Херсонской области, задержали сотрудники ФСБ. Ведомство поделилось видео с оперативного мероприятия.

На опубликованных кадрах видно, что националистов задержали во время их поездки на машине. Силовики остановили транспортное средство и вытащили из салона водителя и пассажиров. В ходе обыска у подозреваемых обнаружили гранату и пистолет с 14 патронами.

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В ведомстве сообщили, что российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, который завербовал группировку националистов для совершения терактов.

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Сотрудники спецслужбы оперативно установили личности исполнителей нападений, а также их пособников. Всех злоумышленников задержали.

Кроме того, в ходе проведенной оперативной работы силовики установили каналы, по которым националисты держали связь со своим куратором, а также получали финансирование для проведения терактов.

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