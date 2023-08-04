Криминал 04 августа 2023, 17:14 Задержание готовившего теракт в Запорожье украинца сняли на видео ФСБ показала задержание и признание украинца, готовившего теракт в Запорожской области ФСБ

Читать 360tv в

Федеральная служба безопасности показала, как задерживали гражданина Украины, готовившего теракт в Запорожской области. Видео опубликовали в Telegram-канале «Известий».

ФСБ также показала часть допроса гражданина Украины. Задержанный признал вину и раскрыл детали преступления.

Реклама

Мужчина сообщил, что на него вышли сотрудники украинских спецслужб, предложили помочь им, и он согласился. Поначалу украинца просили собирать и передавать информацию о перемещениях российских военнослужащих.

«Потом мне передали взрывное устройство для подрыва сотрудника местной администрации», — сказал задержанный.

Он сообщил, что успел заложить СВУ под автомобиль чиновника, но взрыва не было. Его успели предотвратить сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ФСБ пресекла деятельность пособников ВСУ в Херсонской области. Группа передавала противнику информацию о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне спецоперации.