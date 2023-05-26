Криминал 26 мая 2023, 12:59 Задержание готовившего теракт в Геленджике радикала сняли на видео ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Геленджике радикала

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Оперативное видео задержания задержания и обысков у готовившего теракт в Геленджике мужчины опубликовала ФСБ. По данным ведомства, задержанный — сторонник украинских националистов.

Теракт 42-летний задержанный собирался устроить на объекте правоохранительных органов. Для этого у него было готово самодельное взрывное устройство. СВУ он прятал в тайнике в лесу в пакете. Место мужчина показал сотрудникам ведомства в ходе следственных действий.

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При обысках в доме злоумышленника нашли компоненты для изготовления устройства. Сотрудники ФСБ установили, что инструкции по созданию СВУ радикал находил в пабликах в соцсетях, администраторами которых являются боевики из украинских националистических формирований.

Против мужчины возбудили дело о приготовлении к теракту. Его заключили под стражу. Расследование продолжается.