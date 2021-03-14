Задержание главы отдела полиции Красноярска попало на видео

В отношении главы отдела полиции Красноярска возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Момент его задержания попал на видео Следственного комитета по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов полиции МУ МВД России «Красноярское» подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение должностным лицом взятки в крупном размере», — говорится на сайте Следственного комитета.

Также уголовное дело возбуждено в отношении жителя Красноярска, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».

Следствие полагает, что в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой помочь в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это вознаграждение в размере 600 тысяч рублей.

Дата передача денег была назначена на 12 марта. В этот день полицейский и посредник были задержаны сотрудниками УФСБ. Начальнику полиции в ближайшее время будет выбрана мера пресечения. Посредник пока получил подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.