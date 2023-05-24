Криминал 24 мая 2023, 12:47 Задержание ФСБ конструктора за госизмену в пользу Украины попало на видео ФСБ показала кадры задержания конструктора предприятия ОПК за госизмену в пользу Украины

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Сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону задержали по подозрению в государственной измене в пользу Украины. Видео опубликовала пресс-служба ФСБ.

На опубликованных кадрах мужчина в головном уборе, кожаной куртке и джинсах шел по дороге, постоянно оглядываясь. На одной из дорожек к нему подбежали оперативники, уложили лицом в землю и надели наручники.

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ФСБ установила, что инженер-конструктор в период с февраля по апрель через мессенджер Telegram передавал сотрудникам ГУР Украины информацию о дислокации личного состава и средств противовоздушной обороны в Ростове-на-Дону, а также о расположении предприятий ОПК.

Следственное управления ФСБ завело против задержанного уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее в Москве обвинение в госизмене предъявили сотруднику оружейного завода «Промтехнология», сообщал RT.