Криминал 04 сентября 2023, 11:00 Задержание диверсантов в Запорожской области сняли на видео ФСБ опубликовала видео с задержанием диверсантов в Запорожской области

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Федеральная служба безопасности задержала участников диверсионно-террористической группы, действовавшей в Запорожской области, а также их пособника, собиравшего самодельные взрывные устройства. Центр общественных связей ФСБ показал видео с задержанием диверсантов.

Бомбы для преступной группы делал гражданин Украины 1968 года рождения, его задержали при содействии МВД. По версии следствия, мужчина действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Во время допроса украинец сообщил, что ему отправляли посылки с помощью дрона.

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«Установлено, что задержанный передал непосредственным исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона», — указали в ЦОС ФСБ.

Двоих членов диверсионно-террористической группы, мужчину и женщину, задержали в квартире. На допросе подозреваемая сообщила, что познакомилась с человеком, работавшим на Службу безопасности Украины.

«Он у меня попросил помощи, что я ему буду нужна. Для чего, не сказал. Я уже на месте узнала, что для совершения теракта. Мне на телефон пришло от куратора, что [нужно] проследить за человеком и поставить взрывное устройство», — рассказала женщина.

Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил против задержанных уголовное дело о теракте.