Задержание банды московских киллеров сняли на видео

На кадрах можно увидеть, как сотрудники силовых ведомств входят в квартиру, где задерживают одного из мужчин. После показано изъятое из схрона группировки оружие, среди которого пистолеты, гранатометы и взрывчатка.

По версии следствия, один из обвиняемых создал в Москве преступную группировку. Осенью 2008 года соучастники убили бизнесмена и его водителя на улице Донская. В 2012 году участники группировки узнали, что у одного из столичных предпринимателей есть крупная денежная сумма. Они напали на него и забили до смерти.

Найти виновных удалось в ходе длительной работы. Сегодня удалось задержать троих причастных к совершению этих преступлений. В ходе допроса они дали признательные показания и рассказали о своих подельниках.

В зависимости от роли в преступлениях каждому задержанному предъявили обвинения по пунктам «а», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление»).

В рамках расследования уголовного дела следователи провели более 15 обысков в Москве и двух регионах России во время которых они нашли большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Сегодня следствие подаст ходатайство в суд об аресте задержанных.