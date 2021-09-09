Задержана женщина, выбросившая ребенка в мусоропровод на Литовском бульваре

Сотрудники полиции на юго-западе Москвы задержали женщину, выбросившую новорожденного ребенка в мусоропровод дома на Литовском бульваре. Ей оказалась 36-летняя мать девочки, живущая в том же доме. Столичный Следком возбудил уголовное дело.

Об этом «360» рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

«Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево задержали женщину, бросившую своего новорожденного ребенка в мусоропровод в доме на Литовском бульваре», — сообщил Васенин.

О новорожденной девочке, завернутой в полиэтиленовый пакет, сообщил мужчина, который ее нашел. К дому на Литовском бульваре немедленно прибыли полицейские и наряд скорой помощи. Ребенок был госпитализирован.

В московском Следкоме сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Подозреваемая госпитализирована в больницу. После оказания медицинской помощи следователи приступят к проведению необходимых следственных действий.

Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе утром 9 сентября. Ей было не более одного дня. Телесных повреждений зафиксировано не было.