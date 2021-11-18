Задержана женщина, которая обокрала квартиру в Ленобласти

Задержана женщина по подозрению в краже 120 тысяч рублей в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

В полицию заявила хозяйка квартиры. В том же доме задержали женщину, у которой нашли ключ от квартиры пострадавшей и ее банковскую карту.

Сейчас идет проверка задержанной на причастность к другим подобным случаям.