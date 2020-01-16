Задержана жена «бога Кузи»

Анастасию Чеботареву, жену основателя секты «бога Кузи» Андрея Попова, и еще пять адептов его секты задержали за мошенничество после трех лет поисков. Вскоре московский главк МВД обратится в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. В отношении задержанных заведено три уголовных дела по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Последователи «бога Кузи» под видом продавцов работали на православных выставках, где собирали пожертвования на помощь православным юго-востока Украины. Собранные средства на самом деле поступали их предводителю и использовались на нужды секты. Сумма преступного дохода составила около 7,5 миллиона рублей.

Задержанных также подозревают в регулярном психологическом и физическом насилии в отношении рядовых членов секты. Их заставляли публично исповедоваться, били резиновыми тапками по лицу или ремнем, таким образом избавляя от «скверны».

«Бог Кузя» владел обширным гаремом из женщин-помощниц. При обысках в принадлежащих секте квартирах были найдены 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов.

Летом 2018 года «Кузя» был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и создании деструктивного культа. Его адвокаты обжаловали приговор.