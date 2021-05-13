Задержана партия контрафактных носков и чехлов для телефона

Партию контрафактных носков Adidas, Reebok и Nike задержали на границе Курганской области. В Тюмени также задержали поддельные чехлы Samsung. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Тюменской таможни.

«Фура, груженная товарами с признаками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, следовала из Республики Казахстан в Москву», — рассказали в пресс-службе. В общей сложности, изъяли около трех тысяч товаров. Ущерб оценили в 4,5 миллиона рублей.