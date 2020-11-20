Задержана группа подростоков за нападения на дворников-мигрантов в Петербурге

По данным портала «Русская планета», молодой человек и еще двое подростков 16-17 лет нападали на мигрантов, били их и вымогали у них деньги. Сейчас все трое задержаны.

По их словам, инициатор «зачистки Петербурга от нерусских» — сам Гестапо. При обыске в домах подростков нашли оружие, маски с прорезями для глаз и напульсники с изображением коловрата.