Задержана группа наркоторговцев в Иркутской области

Полицейские Иркутской области задержали 11 человек, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила газета «Известия».

Известно, что задержанные поставляли запрещенные вещества в города Иркутской области, Бурятию и Краснодарский край.

«В рамках спецоперации, реализованной в несколько этапов, полицейские задержали одного из лидеров сообщества и 10 участников», — рассказали правоохранители.

Шестеро из них арестовали, четверых отпустили под подписку о невыезде и еще одного посадили под домашний арест.