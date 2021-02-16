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    16 февраля 2021, 14:50

    Задержана группа наркоторговцев в Иркутской области

    Дарья Морозова

    Полицейские Иркутской области задержали 11 человек, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила газета «Известия».

    Известно, что задержанные поставляли запрещенные вещества в города Иркутской области, Бурятию и Краснодарский край.

    «В рамках спецоперации, реализованной в несколько этапов, полицейские задержали одного из лидеров сообщества и 10 участников», — рассказали правоохранители.

    Шестеро из них арестовали, четверых отпустили под подписку о невыезде и еще одного посадили под домашний арест.