Задержана банда фальшивомонетчиков в шести регионах России

По данным газеты «Петербургский дневник», они подделывали купюры в 1000 и 5000 рублей. По данным следствия, банда действовала не менее полутора лет. За это время они могли успеть реализовать около 500 миллионов фальшивых купюр. Один из организаторов группировки все же успел скрыться, сейчас его разыскивают.