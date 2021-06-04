Задержан угонщик автомобилей в Санкт-Петербурге

Полиция задержала мужчину, который угонял машины и разбирал их на запчасти. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась женщина, у которой угнали автомобиль. Преступника нашли чуть позже. Выяснилось, что он уже сидел по этой же причине.

«Освободившись менее года назад, он вернулся к привычному занятию, организовав авторазборку краденых иномарок в арендованном гараже на улице Пролетарской», — рассказали в ведомстве.