Задержан участник дела о чиновниках-вымогателях
В Челябинске задержан директор и соучредитель юридического агентства «Бизнес-консалтинг» Алексей Мотылев. Его задержали в ходе спецоперации против группы, вымогавшей деньги у бизнесменов Ямала, Кургана, Челябинской и Тюменской областей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По предварительным данным, Мотылева вывезли из региона в Салехард.
В преступной деятельности подозреваются сотрудники окружного управления Росреестра, которые действовали через сеть филиалов юридической фирмы. Они вымогали деньги у бизнесменов за регистрацию недвижимости и постановку ее на кадастровый учет.