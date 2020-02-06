Задержан участник дела о чиновниках-вымогателях

По предварительным данным, Мотылева вывезли из региона в Салехард.

В преступной деятельности подозреваются сотрудники окружного управления Росреестра, которые действовали через сеть филиалов юридической фирмы. Они вымогали деньги у бизнесменов за регистрацию недвижимости и постановку ее на кадастровый учет.