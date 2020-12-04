Задержан школьник со 100 граммами наркотиков в Ноябрьске

По предварительным данным, подросток занимался закладками. У него нашли пакет с порошком массой более ста граммов, карты и смартфон. Проводится экспертиза.

Глава городской администрации Алексей Романов заявил, что решение будет приниматься следственными органами и судом. Также он напомнил, что задержанному нет 18 лет, поэтому будет рассматриваться и моральная сторона вопроса.