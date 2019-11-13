  • Задержан ростовский глава управления ФСИН Даххаев и его замы

    13 ноября 2019, 12:18

    Алена Пинаева

    Руководитель управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев задержан. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.
    Задержан ростовский глава управления ФСИН Даххаев и его замы

    По его словам, также задержаны все заместители Даххаева. Все они подозреваются в коррупции и разглашении тайны следствия. Максименко добавил, что главе регионального ФСИН и его подчиненным могут предъявит обвинение в коррупции. Об этом написал «Интерфакс».

    «Сегодня в служебных кабинетах Даххаева и двух его заместителей сотрудники оперативных служб проводят обыски в рамках расследования уголовного дела по статье УК РФ «получение взятки», — уточнил осведомленный источник агенства.

    Муслима Даххаева назначали начальником областного главка ФСИН указом президента РФ от 5 июля 2018 года. До этого он около года исполнял обязанности главы этого управления. Такая информация есть на сайте регионального ведомства. Ранее Даххаев работал в органах внутренних дел. Так, в Дагестане он был замминистра внутренних дел республики.

    До его прихода в ГУФСИН по Ростовской области региональное ведомство уже являлосьобъектом расследования дел коррупционной направленности.