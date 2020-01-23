Москвич ощупывал школьниц под предлогом поиска спайса. Его задержали

Полиция арестовала 42-летнего россиянина, который ощупывал школьниц под предлогом обыска. Маньяк якобы искал у них под одеждой запрещенный и смертельно опасный снюс.

В полицию обратилась мать одной из пострадавших. Она рассказала, что к ее дочери на улице подошел неизвестный мужчина, якобы сотрудник МВД. Приняв его за полицейского, школьницы не сопротивлялись его «досмотру», сообщила газета «Московский Комсомолец».

Когда мужчину задержали, то оказалось, что он уже был судим за похожее преступление. Задержанный работает грузчиком, живет с женой и ребенком в столичном районе Коптево.

Снюс — это некурительный никотиносодержащий наркотик, в котором доза никотина в разы больше, чем в сигаретах. Недавно в России было несколько случаев отравлений несовершеннолетних от снюса.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье несовершеннолетним запретят продажу аналогов снюса. Запрет на их продажу несовершеннолетним уже ввели в Краснодарской, Белгородской, Владимирской, Костромской, Ульяновской, Калужской, Калининградской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областях, в Республике Адыгея и Ямало-Ненецком АО.